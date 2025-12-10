Officiel : Le PSG annonce le remplaçant d'Ousmane Dembélé !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Finalement absent pour affronter l'Athletic Bilbao ce mercredi soir, Ousmane Dembélé laisse sa place à la pointe de l'attaque du PSG. Et alors que Lee Kang-In ou encore Quentin Ndjantou étaient attendus, c'est finalement Senny Mayulu qui a été choisi par Luis Enrique.

Pour affronter l' Athletic Bilbao , le PSG pensait pouvoir enfin compter sur son Ballon d'Or pour débuter la rencontre après deux entrées en jeu contre l' AS Monaco et le Stade Rennais . Finalement, Ousmane Dembélé est malade et n'a donc pas fait le déplacement en Espagne.

Plusieurs options étaient possibles pour Luis Enrique avec notamment Lee Kang-In , en grande forme, ou encore Quentin Ndjantou , titulaire contre Tottenham . Mais c'est finalement Senny Mayulu qui a été choisi par l'entraîneur du PSG pour occuper le poste d'avant-centre. Il sera accompagné par Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola .

Nuno Mendes est finalement titulaire

Pour le reste, en l'absence de Lucas Chevalier, Matvey Safonov est titulaire sans surprise, tandis que le poste de latéral gauche sera occupé par Nuno Mendes, un temps incertain, mais qui sera bien présent au coup d'envoi alors Lucas Hernandez est suspendu.

La composition du PSG :

Safonov - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia