Lamine Yamal, la rupture douloureuse...

Pierrick Levallet

Lamine Yamal est en train de voir sa cote de popularité descendre. Deuxième du Ballon d’Or 2025, l’international espagnol a enchaîné les polémiques cet été. Et comme si cela ne suffisait pas, le prodige de 18 ans est ennuyé par quelques pépins physiques qui l’empêchent d’évoluer à son véritable niveau. En conséquence, certains commencent à se détourner du phénomène du FC Barcelone. Pipi Estrada a d’ailleurs avoué ne plus vibrer pour la pépite catalane.

«Je suis complètement déçu et désenchanté» « Je ne suis plus fan de Lamine. J'étais fan de lui, mais maintenant, je n'aime même plus sa façon de courir sur le terrain, il lévite. Et quand on n'est plus fan, la déception apparaît. Et comme je suis complètement déçu et désenchanté, je vois désormais Lamine d'un tout autre œil et je le trouve moins passionné » a d’abord expliqué le journaliste pour Radio Marca.