Officiel : Le PSG a signé «le meilleur du monde» !

Tout récemment prolongé par le PSG, Achraf Hakimi a donc fixé son avenir au Parc des Princes avec la signature de ce nouveau contrat qui a été officialisée début février. Et Mohamed Sissoko, ancien joueur du PSG au début de l’ère QSI, qualifie le latéral droit marocain de référence mondiale à son poste.

Le 7 février dernier, le PSG avait fait sensation en officialisant de nombreuses prolongations de contrat en même temps, avec notamment celle de son entraîneur Luis Enrique (jusqu’en 2027) ainsi que celles de Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi (jusqu’en 2029). Ce dernier, titulaire indiscutable depuis son arrivée au PSG en 2021, a réussi à s’imposer comme une référence mondiale à son poste.

Hakimi, la référence

L’ancien joueur du Real Madrid et de l’Inter Milan, qui avait coûté pas moins de 70M€ au PSG au moment de son transfert, n’a pas toujours été convaincant dans le jeu, mais il reste sur une très bonne série de performances depuis maintenant plusieurs mois. Et selon certains, il ne fait d’ailleurs aucun doute qu’Hakimi est actuellement le meilleur droit de la planète. C’est notamment le cas pour Mohamed Sissoko, ancien milieu de terrain malien du PSG, qui s’enflamme pour Hakimi dans les colonnes de L’EQUIPE.

« Le meilleur latéral droit au monde »

« Le meilleur latéral droit au monde. Ce qu'il réalise actuellement est exceptionnel. Il a du peps du début à la fin du match, il est très fort offensivement et défensivement. J'aime le voir libre sur le terrain, comme le fait Luis Enrique, parce que ça lui permet de se projeter. Quand on sait qu'il a très bon pied et qu'il sait marquer des buts, c'est un atout important. Ça me plaît, comme Maicon, à l'ancienne », indique Sissoko. Le PSG a donc été bien inspiré d’acter la prolongation de contrat d’Hakimi début février.