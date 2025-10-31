Officiel : Deux nouveaux joueurs au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des derniers mois, le PSG n’a pas été épargné par les blessures. De son côté, Luis Enrique a décidé de faire appel à plusieurs jeunes joueurs issus du centre de formation. Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal, ayant récemment effectué leurs débuts avec le groupe professionnel, ont officiellement été inscrits par le club parisien ce vendredi.

Le PSG a dû composer avec de nombreux absents au cours de ce début de saison. Le club de la capitale a donc décidé de faire appel à certains jeunes du centre de formation. Ayant convoqué plusieurs d’entre eux, Luis Enrique a finalement accordé du temps de jeu à Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal.

Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal ont rejoint l’équipe première Si le second a goûté à ses premières minutes en professionnel face à l’AJ Auxerre et n’a plus joué depuis, le premier lui, enchaîne les rencontres avec le PSG. Titulaire contre Lorient mercredi soir, Quentin Ndjantou va acquérir de l’expérience sous les ordres de Luis Enrique. Quoi qu’il en soit, le club de la capitale a officialisé les promotions de ses deux Titis ce vendredi.