Officiel : Deux nouveaux joueurs au PSG !

Au cours des derniers mois, le PSG n’a pas été épargné par les blessures. De son côté, Luis Enrique a décidé de faire appel à plusieurs jeunes joueurs issus du centre de formation. Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal, ayant récemment effectué leurs débuts avec le groupe professionnel, ont officiellement été inscrits par le club parisien ce vendredi.
Le PSG a dû composer avec de nombreux absents au cours de ce début de saison. Le club de la capitale a donc décidé de faire appel à certains jeunes du centre de formation. Ayant convoqué plusieurs d’entre eux, Luis Enrique a finalement accordé du temps de jeu à Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal.
Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal ont rejoint l’équipe première
Si le second a goûté à ses premières minutes en professionnel face à l’AJ Auxerre et n’a plus joué depuis, le premier lui, enchaîne les rencontres avec le PSG. Titulaire contre Lorient mercredi soir, Quentin Ndjantou va acquérir de l’expérience sous les ordres de Luis Enrique. Quoi qu’il en soit, le club de la capitale a officialisé les promotions de ses deux Titis ce vendredi.
Une officialisation du côté du Campus PSG
Au Campus PSG existe un mur sur lequel les noms des Titis ayant été promus au sein de l’équipe première sont inscrits. Ce vendredi, Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal ont tous deux dévoilés leurs noms sur ce fameux mur.