Nouvelle polémique au PSG, il réclame un soulèvement

Thomas Bourseau

Le PSG est en pleine tourmente depuis quelque temps et pas simplement sur le plan sportif. Cette semaine, un mail a été envoyé aux fan clubs de l’équipe avec des consignes strictes sur les tenues et leurs comportements à l’avenir. Un scandale selon Daniel Riolo qui appelle au soulèvement.

Les polémiques se suivent et ne se ressemblent pas au PSG. Il y a peu, Kylian Mbappé allumait le feu avec un message à charge envers le service communication du PSG concernant la campagne d’abonnements au Parc des princes pour laquelle il a été utilisé sans son consentement d’après ses propos publiés sur Instagram . Par la suite, l’affaire raciste dans laquelle Christophe Galtier est présumé comme étant protagoniste a refait surface après des premières accusations remontant à l’automne dernier. Dernièrement, c’est la célébration de Presnel Kimpembe pour le chambrage auprès du RC Lens qui a fait parler dans la presse.

«Il vous sera impossible de regarder le match debout dans la tribune Boulogne»

Mais c’était sans compter sur la nouvelle fulgurance du service communication du PSG qui a envoyé aux différents fan clubs du Paris Saint-Germain quelques consignes à ses membres via mail concernant le dress code ainsi que certaines restrictions qui entrent en vigueur. « Il vous sera impossible de regarder le match debout dans la tribune Boulogne. Nous constatons que de très nombreux membres Fan Clubs arborent désormais une tenue noire ou constituée essentiellement de produits 'Ultras'. Bien que nous ne demandions pas aux membres Fan Clubs d'arborer une tenue spécifique, nous vous informons que nous nous réservons le droit, en collaboration avec le service sécurité du club, de mettre un terme à notre relation avec un Fan Club dont l’apparence globale s’apparenterait plus à celle d’un groupe de supporters Ultras ».

Mercato : Viré du PSG, il va plomber Mbappé et le Qatar https://t.co/OV1SIwVSB7 pic.twitter.com/5wyNWneRvG — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

«Le prochain match, ça doit être bordé de sifflets pendant 10 minutes»