«L’institution qui déraille» : Le PSG fait une annonce, ils hallucinent totalement

Alors que le PSG a rappelé à l’ordre une partie de ses supporters sur l’attitude à adopter dans les travées du Parc des Princes, le CUP a riposté en répondant sèchement au club de la capitale, pointant du doigt les problèmes rencontrés cette saison tout en soulignant le refus de Nasser Al-Khelaïfi de les rencontrer d’ici la fin de saison.

C’est une drôle de mise au point qu’a effectué le PSG ces dernières heures. La formation parisienne a en effet rappelé à l’ordre les membres de ses fans clubs situés dans la tribune Boulogne en insistant sur plusieurs points précis. Il est ainsi indiqué qu’il est interdit « d’utiliser et d’apporter du matériel de supporter (ex drapeau) » et impossible « de regarder le match debout ». Mais le PSG lance également un avertissement aux supporters arborant une « tenue noire ou constituée essentiellement de produits Ultras. » « Nous vous informons que nous nous réservons le droit de mettre un terme à notre relation avec un Fan Club dont l’apparence globale s’apparenterait plus à celle d’un groupe de supporters Ultras », prévient le PSG. Un mail qui ne passe pas.

Communiqué du 19 Avril 2023.@A_N_Supporters @PSG_inside pic.twitter.com/ee14mWB3Hy — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) April 19, 2023

Le CUP dénonce une « communication désastreuse qui nous renvoie aux discriminations »

Pas concerné par l’avertissement, le Collectif Ultras Paris n’a pas manqué de réagir à ce mail « particulièrement maladroit et liberticide », dénonçant une « communication désastreuse qui nous renvoie aux discriminations », évoquant ici le plan Leproux qui avait acté l’exclusion des ultras du Parc des Princes. « Le football n'est pas l'opéra ou le théâtre, le public demeure libre d'encourager son équipe de la manière qu'il souhaite dans le respect des lois en vigueur sans avoir à subir la répression venant d'on ne sait qui au sein du club », poursuit le CUP, tout en reprenant point par point les avertissements lancés par le PSG en ironisant sur les problèmes rencontrés actuellement par l’équipe.

« Nous nous demandons légitimement s’il y a bien un pilote dans l’avion »