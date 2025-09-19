Nouveaux joueurs au PSG : La surprise de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours, le PSG enchaîne les pépins physiques plus ou moins importants. Le club de la capitale paie sans doute le prix de sa saison 2024-2025 à rallonge. Pour Luis Enrique, les options pour son turn-over se réduisent. Le technicien espagnol préparerait toutefois une grosse surprise pour pallier ces problèmes.

Le PSG est en train de payer le prix de sa saison 2024-2025 interminable. Les joueurs parisiens ont eu peu de temps pour se reposer et se préparer pour l’exercice 2025-2026. De ce fait, les pépins physiques commencent à s’enchaîner chez les Rouge-et-Bleu. D’Ousmane Dembélé à Joao Neves, en passant par Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Lucas Beraldo ou encore Kang-In Lee, le club de la capitale voit ses joueurs se blesser de façon plus ou moins importante.

Luis Enrique prévient son vestiaire pour pallier les pépins physiques Mais d’après les informations de L’Equipe, le PSG n’aurait pas l’intention de recruter pour pallier ces problèmes. Au contraire, Luis Enrique insisterait auprès de son vestiaire sur la polyvalence. Le technicien espagnol aurait prévenu ses joueurs qu’ils pourraient être amenés à jouer à des postes qui ne leur son pas naturels.