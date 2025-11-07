Nouveau scandale avec un joueur du PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours sous contrat avec le PSG même s'il est actuellement prêté sans option d'achat du côté de Tottenham, Randal Kolo Muani vient d'être rappelé par Didier Deschamps en équipe de France. Et ce retour en sélection de Kolo Muani semble susciter l'indignation de certains de ses coéquipiers chez les Bleus... Explications.

Didier Deschamps a communiqué la liste des joueurs convoqués pour le nouveau rassemblement de l'équipe de France jeudi en conférence de presse, et Randal Kolo Muani fait donc son retour avec les Bleus. L'attaquant de 26 ans, actuellement prêté à Tottenham mais toujours sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, va donc revenir en sélection malgré sa saison plutôt compliquée avec les Spurs.

Le malaise Kolo Muani en équipe de France Selon les révélations de L'EQUIPE, cette présence de Randal Kolo Muani dans la liste en agacerait plus d'un en équipe de France, certains membres de l'entourage des concurrents directs de l'attaquant du PSG chez les Bleus ne cautionnant pas vraiment son retour en sélection.