Nouveau scandale avec un joueur du PSG ?

Toujours sous contrat avec le PSG même s'il est actuellement prêté sans option d'achat du côté de Tottenham, Randal Kolo Muani vient d'être rappelé par Didier Deschamps en équipe de France. Et ce retour en sélection de Kolo Muani semble susciter l'indignation de certains de ses coéquipiers chez les Bleus... Explications.
Didier Deschamps a communiqué la liste des joueurs convoqués pour le nouveau rassemblement de l'équipe de France jeudi en conférence de presse, et Randal Kolo Muani fait donc son retour avec les Bleus. L'attaquant de 26 ans, actuellement prêté à Tottenham mais toujours sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, va donc revenir en sélection malgré sa saison plutôt compliquée avec les Spurs.
Le malaise Kolo Muani en équipe de France
Selon les révélations de L'EQUIPE, cette présence de Randal Kolo Muani dans la liste en agacerait plus d'un en équipe de France, certains membres de l'entourage des concurrents directs de l'attaquant du PSG chez les Bleus ne cautionnant pas vraiment son retour en sélection.
« Logique qu’il revienne avec nous »
Didier Deschamps s'en est expliqué jeudi en conférence de presse : « Il n’avait pas repris, il était blessé lors des derniers rassemblements. Il fait partie depuis un bon moment de ce groupe France, de par ce qu’il a fait. Il peut jouer à différents postes, il connaît bien ce groupe. À partir du moment où il redevient opérationnel, ça me semble logique qu’il revienne avec nous », a confié le sélectionneur national. Reste à savoir si ce simple malaise Kolo Muani ne virera pas au scandale en interne chez les Bleus.