«Nous en avons payé le prix» : Un souvenir le hante au PSG

Thomas Bourseau

Dès sa première saison en tant que joueur du PSG, Ander Herrera a goûté à la seule finale de la Ligue des champions de l’histoire du club de la capitale. Élément important de l’équipe de Thomas Tuchel et du parcours européen du Paris Saint-Germain cette saison, Herrera est revenu sur le souvenir douloureux du Bayern Munich.

Une saison et directement une finale de Ligue des champions pour Ander Herrera au PSG. Lors du Final 8 en 2020, le Paris Saint-Germain a fait vibrer ses supporters jusqu’à la finale perdue face au Bayern Munich (1-0) à cause d’un but d’un ancien titi parisien : Kingsley Coman.

«À la mi-temps je me disais : tu ne peux pas manquer ces occasions contre le Bayern Munich»

Pour Ander Herrera, le PSG avait laissé passer sa chance en première période. « Tu ne peux pas oublier la finale parce que si tu revois le match, nous avions eu deux ou trois options pendant la première période. Et j’y ai beaucoup pensé pendant un long moment, et ces moments du match, tu ne peux pas oublier. Di Maria a eu une grosse occasion, Mbappé aussi. À la mi-temps je me disais : tu ne peux pas manquer ces occasions contre le Bayern Munich et c’est ce qui s’est passé au final ».

PSG : Enrique charge Mbappé, il dit tout sur son plan https://t.co/iLV6lm6ABM pic.twitter.com/eX32Q22NP6 — le10sport (@le10sport) November 12, 2023

«On était si proches de marquer l’histoire»