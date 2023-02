Neymar - PSG : De nouvelles accusations tombent

La rédaction

L'aventure de Neymar Jr au sein du PSG n'a pas été un long fleuve tranquille. Recruté au FC Barcelone à l'été 2017 pour 222M€, un record pour un transfert, le génie brésilien vit une relation tumultueuse avec les supporters du PSG. Entre ses envies de départ et son nom sifflé régulièrement au début de la saison 2019 et sa non venue devant les supporters à la fin de chaque match, l'histoire est compliquée.

Daniel Riolo est réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Il l'a encore prouvé lorsqu'il a fallu évoquer le cas Neymar, et toutes les polémiques qui ont émaillé sa carrière au PSG depuis 2017.

«C'est un des meilleurs clients du Bourget»

Invité par Zack Nani dans son émission diffusée sur Twitch , Zack en roue libre , Daniel Riolo évoque le cas Neymar et notamment son faux départ de 2019 : « Le mec il joue au Barça, tu lui proposes un transfert astronomique, le mec vient et tu comprends qu'il vient à contre-coeur puisque deux ans après il te dit "j'en peux plus d'être là, je veux retourner là-bas". Pour ceux qui ne le savent pas, un des meilleurs clients de l'aéroport du Bourget, c'est Neymar qui retournait à Barcelone trois fois par semaine, et c'est encore le cas aujourd'hui. »

«Ton club, je m'en fous, je n'ai pas envie d'être là»