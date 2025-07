Neymar : La boulette fatale au PSG !

Entre le PSG et Neymar, la fin a été houleuse. Parti en 2023, le Brésilien n'était clairement plus en odeur de sainteté dans la capitale française, où les supporters parisiens l'avait d'ailleurs pris en grippe. Neymar avait ainsi fait l'objet de nombreuses insultes, logiques aux yeux de Serge Aurier étant donné certaines paroles.

« Des trucs qui ne passent pas »

Ancien joueur du PSG, Serge Aurier connait bien le contexte autour du club de la capitale. C'est ainsi que concernant les insultes proférées à l'encontre de Neymar, l'Ivoirien a expliqué pour Kampo : « Il y a eu des petites boulettes de Neymar sur ses réseaux qui ont déclenché la haine de certaines personnes. Quand on lui demande c’est quoi son match de référence et qu’il dit la remontada, ça, ce sont des petits pics et à Paris, on n’aime pas ça. Ça, c’est des vraies foutaises, des trucs qui ne passent pas ».