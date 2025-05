Neymar et Messi au PSG, le gain exceptionnel !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après le FC Barcelone, Neymar et Lionel Messi se sont retrouvés au PSG. Si le Brésilien avait rejoint le club de la capitale en 2017 moyennant 222M€, l’Argentin est lui aussi quelques années plus tard, en 2021, débarquant libre du Barça. Et grâce à ces deux stars présentes au PSG, ça a fait gagner énormément aux sponsors parisiens.

En 2021, le PSG a fait une nouvelle trembler la planète football. Ne pouvant pas prolonger au FC Barcelone, Lionel Messi était libre et le club de la capitale a donc sauté sur l’occasion. Grâce à cela, Paris s’est offert un trio offensif d’enfer puisque La Pulga a rejoint Neymar et Kylian Mbappé. Des stars précieuses sur le terrain pour le PSG, mais aussi pour ses sponsors.

« Ça nous a fait gagner deux ans pour développer la marque » Président du groupe Accor, sponsor du PSG, Sébastien Bazin a pu voir de près l’effet Neymar et Lionel Messi. A ce sujet, l’ancien président du club de la capitale a confié pour Le Parisien : « Avoir des grandes stars comme Messi ou Neymar porter le maillot du PSG avec notre nom nous a fait gagner deux ans pour développer la marque ».