Neymar : Entre Galtier et le PSG, le verdict est étonnant

Thibault Morlain

Samedi, le PSG a fêté son titre de champion de France sur la pelouse de Strasbourg. Pour l’occasion, même les joueurs parisiens qui étaient blessés avaient le déplacement. Sauf un : Neymar. Sur le papier, rien de choquant. Mais suite aux explications de Christophe Galtier et la présence du Brésilien quelques heures plus tard au Grand Prix de Monaco, la polémique a éclaté. Et voilà qu’au sein du club de la capitale, on n’est pas forcément sur la même longueur d’onde à propos de cette affaire.

Même quand il n’est pas sur le terrain, Neymar, actuellement blessé, fait parler de lui. Le numéro 10 du PSG se retrouve à nouveau au centre d’une polémique. En effet, le Brésilien était absent des festivités parisiennes à Strasbourg pour le titre de champion de France. Pour quelles raisons ? Après la rencontre, Christophe Galtier avait lâché : « Neymar a des problèmes pour se déplacer ». Le fait est que le lendemain, le dimanche, Neymar s’est affiché en public au Grand Prix de Monaco, où il a été invité par Red Bull, son partenaire. Le joueur du PSG n’avait donc visiblement pas de « problèmes pour se déplacer ». De quoi faire grincer des dents les supporters, mais pas seulement…

Le PSG en colère

Au sein de la direction du PSG, on n’est clairement pas passé à côté de l’escapade monégasque de Neymar à Monaco. Selon les informations de L’Equipe , le club de la capitale considérerait cela comme une provocation de la part du Brésilien, d’autant que cela intervient quelques jours seulement après le voyage de Lionel Messi en Arabie Saoudite, chose pour laquelle l’Argentin avait été sanctionné. Clairement, ce nouvel épisode ne va pas arranger les relations entre Neymar et le PSG, qui veut toujours plus s’en séparer à l’occasion du mercato estival.

Galtier n’en veut pas à Neymar ?

Le PSG ne digère donc pas ce voyage de Neymar à Monaco. Le fait est que du côté de Christophe Galtier, on ne semble pas être sur la même ligne de conduite. En effet, dans l’entourage de l’entraîneur du PSG, on préfère dédramatiser cet événement, expliquant notamment que Neymar n’avait pas pour obligation de se rendre à Strasbourg avec le reste du groupe parisien.