Neymar au cœur d’une grosse polémique, son clan sort du silence

Jean de Teyssière

Dimanche, les supporters parisiens ont eu la surprise de voir leur joueur, à priori inapte à faire le voyage en Alsace pour les célébrations du titre, arpenter les rues monégasques pour le Grand Prix de F1. Cette présence, qui fait suite à une invitation de Red Bull, son partenaire, n'a pas été justifiée par le clan Neymar, estimant ne pas avoir à donner d'explications.

La saison de Neymar s'est encore arrêtée avant le printemps mais il continue toujours autant à faire parler de lui. Dernière polémique en date : sa présence à Monaco pour assister au Grand Prix et soutenir son ami, Lewis Hamilton. « C'est impossible de résister au charme de la F1, mais j'aime la F1 et surtout j'aime Hamilton qui est un grand ami à moi », confessait-il à Sky Sport , dimanche. Cette phrase sera d'ailleurs certainement la seule qui sera lâchée par Neymar et son clan.

Aucun explications à donner

Le choix de Neymar de se présenter au Grand Prix de Monaco interroge et a choqué les fans du PSG et le club. En interne, selon L'Équipe , ce voyage a été vu comme une provocation, un peu comme celui de Lionel Messi en Arabie Saoudite au début du mois. Interrogé par le quotidien français, le clan de Neymar n'a pas été loquace au moment de justifier ce voyage, estimant ne pas « avoir à fournir d'explications » sur le choix de Neymar de sécher la nuit strasbourgeoise pour le faste monégasque.

Neymar et Messi vont tout chambouler pour l'après-Galtier https://t.co/6lC6RfM7hG pic.twitter.com/4P4mdYejjD — le10sport (@le10sport) May 28, 2023

Neymar ne veut pas se faire dicter son agenda par le PSG