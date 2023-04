Neymar au cœur d’une polémique, «c’est interdit par la loi»

La rédaction

Alors que sa saison est d’ores et déjà terminée depuis son opération à la cheville début mars, Neymar s’était fait remarquer le 30 mars dernier pour avoir diffusé en direct une partie de poker dans laquelle le Brésilien avait perdu 1 million d’euros. Alors qu’une enquête sur ce sujet est ouverte, Daniel Riolo a fustigé l’attitude du numéro 10 du PSG.

Toujours en convalescence, Neymar ne se fait pas remarquer pour les bonnes raisons. Sujet à d’autres passions que le football, le très célèbre brésilien apprécie particulièrement le poker. Et forcément, certaines marques ont tout de suite sauté sur l’occasion afin de faire du joueur du PSG, l’égérie de leur casino. C’est le cas de Blaze , une plateforme de jeux d’argent en ligne, que Neymar avait utilisé fin mars lors de la diffusion d’un live Twitch . Mais désormais, la vedette brésilienne se trouve dans le viseur de l’ANJ (Autorité Nationale des Jeux), alors que pour rappel, la promotion de casinos est totalement interdite sur le territoire français.

Riolo alerté dès février à propos de Neymar

Présent dans l’émission l’After Foot , Daniel Riolo s’est exprimé sur cette affaire. Visiblement, ce dernier n’a pas apprécié l’attitude du Brésilien. « On m'alerte en février et on me dit : « Est-ce que vous mesurez ce qui se passe entre Neymar et Blaze ? » On m'explique que Neymar joue à un casino en ligne et en fait la promotion. Ce qui est totalement interdit par la loi (...) il joue à un casino en ligne, premier point, il en fait la promotion, le deuxième point, troisième point : il joue toute la nuit et le met en avant dont il met en avant une addiction aux jeux » .

Neymar a « rigolé » à propos d’une possible sanction de l’ANJ