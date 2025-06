Moqueries : Le PSG met un terme à tout !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur de la Ligue des Champions, le PSG règne aujourd'hui sur le toit de l'Europe. Auteur d'une saison remarquable, le club de la capitale a su séduire tout le monde. Mais voilà qu'il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas vraiment le cas. En effet, il y a encore quelques mois, les moqueries étaient nombreuses à l'égard du PSG.

Il aura donc fallu 14 ans au Qatar et au PSG pour remporter leur première Ligue des Champions. Un sacre qui intervient au terme d'une saison exceptionnelle. Lors de celle-ci, l'équipe de Luis Enrique a produit un jeu qui a fait l'unanimité auprès des observateurs. De quoi mettre un terme aux moqueries à l'égard du PSG .

« Avant, le PSG suscitait plutôt les moqueries »

« Avant, le PSG suscitait plutôt les moqueries, on les regardait comme des pauvres enfants riches avec les frasques des superstars. En plus, plusieurs anciens coachs du PSG sont passés par la Premier League, ils ont raconté leurs histoires là-bas... », a expliqué Rob Draper, journaliste The Guardian, pour Le Figaro.