Messi - PSG : Un terrible râteau est révélé !

Benjamin Labrousse

Ce n’est un secret pour personne, l’avenir de Lionel Messi est actuellement au centre des débats. Car l’Argentin arrive en fin de contrat en juin prochain, et n’a toujours pas prolongé avec le PSG. Le FC Barcelone, qui aimerait activement faire revenir son ancien joueur en terres catalanes, n’a pour l’instant pas réussi à trouver les moyens financiers pour effectuer l’opération.

Ces derniers temps, Lionel Messi ne semble plus vraiment avoir la tête à Paris. Le numéro 30 du PSG a été décevant comme beaucoup de ses partenaires face à Lorient dimanche (défaite 1-3 des Parisiens). Et alors que le septuple ballon d’Or avait conclu il y a plusieurs mois, un accord verbal avec le club parisien pour une prolongation d’un an, la situation a depuis bien évolué.

PSG : Réunion au sommet pour le transfert de Messi https://t.co/Or77QY4pf3 pic.twitter.com/uApET5BKlJ — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

Le Barça face à de nombreux problèmes financiers

En effet, le FC Barcelone semble tenir la corde dans le dossier Lionel Messi, alors que les dirigeants du club Blaugrana ne cachent pas leur volonté de signer l’Argentin cet été. Problème, le Barça se heurte à des problèmes financiers, mais également au président de la Ligue espagnole de Football Javier Tebas, qui ne voit pas d'un bon œil le retour de Leo Messi à Barcelone. Ainsi, le club catalan a récemment proposé à l’instance espagnole, une stratégie financière, visant à convaincre cette dernière de la faisabilité d’une signature de La Pulga .

Le Barça recalé par la ligue espagnole pour Messi