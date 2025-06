Messi - PSG : Le clash venu de nulle part !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La rencontre qui se profile entre le PSG et l'Inter Miami est l'occasion de se repencher sur le passage de Lionel Messi dans la capitale française. Source d'espérance au moment de son arrivée en 2021, l'international argentin n'est jamais parvenu à s'intégrer. Selon un journaliste sud-américain, les supporters parisien ne l'ont pas forcément aidé.

Arrivé à Paris en août 2021 dans une effervescence mondiale, Lionel Messi n’aura laissé qu’un souvenir contrasté de son passage au PSG . Si ses statistiques ne sont pas ridicules, l’échec en Ligue des champions et l’absence d’alchimie avec le public parisien laissent un goût amer. Dans la capitale, le sentiment général est celui d’un immense gâchis. Présenté comme le meilleur joueur de l’histoire du football, l’international argentin n’est jamais parvenu à se libérer pleinement sous le maillot du PSG. Malgré quelques éclairs de génie, la frustration est vite montée, aussi bien chez les supporters que chez Messi lui-même. Critiqué et parfois sifflé au Parc des Princes, Messi a mal vécu cette hostilité.

Le coup de gueule contre les fans du PSG

Certains journalistes n'ont pas non plus digéré l'accueil réservé à l'idole argentine. Le journaliste Christian Marin, invité de l’émission L’Équipe de Greg, n’a pas mâché ses mots : « Tout le monde parle des supporters du PSG comme quoi ils sont supers. Moi, je ne les trouve pas super. Ils ne chantaient pas. En Argentine, on a l’habitude de voir des fans loyaux. Ici, ce n’est pas le cas. »