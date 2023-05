Messi - Neymar - Mbappé : Un crack se rate totalement et prend cher au PSG

Benjamin Labrousse

Cette saison, peu de points positifs sont à signaler du côté du PSG. Le club de la capitale a sans doute connu sa pire saison depuis l’arrivée du fonds d’investissement qatari QSI en 2011. Très pointé du doigt depuis quelque temps, le recrutement de Luis Campos a notamment vu l’échec de l’attaquant Hugo Ekitike à Paris. En interne, les décideurs parisiens sont agacés par son attitude.

Luis Campos va rester à Paris la saison prochaine comme le sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 22 mars dernier. Le conseiller sportif portugais, qui a d’ores et déjà bouclé l’arrivée libre de Milan Skriniar pour cet été, va avoir du pain sur la planche pour le mercato estival. Entre recrues attendues et départ de Lionel Messi, Campos doit également gérer le cas des joueurs n’ayant pas convaincu à Paris.

Neymar : Une solution enfin trouvée pour son transfert ? https://t.co/6qPqYB7eLr pic.twitter.com/smyu3Vi5n4 — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

Hugo Ekitike sur le départ du PSG ?

Comme révélé par le journal l’Équipe , l’attaquant Hugo Ekitike, 20 ans, fait partie de ces joueurs qui ont déçus pour leur première saison au PSG. Alors que le club parisien va débourser 40 M€ pour son transfert cet été, lui qui était uniquement prêté avec option d’achat obligatoire, Ekitike pourrait quitter la capitale un an après son arrivée.

Ekitike imite les stars du PSG, cela agace la direction

Et selon le quotidien sportif, en interne, on ne comprend pas l’attitude de l’attaquant de 20 ans, si prometteur la saison dernière du côté de Reims. Les dirigeants estiment qu’Hugo Ekitike tente d’imiter les stars que sont Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi dans son jeu, et cela ne passe clairement pas…