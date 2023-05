Messi - Neymar : Le PSG a pris une décision hallucinante

La rédaction

Lors de leur cohabitation au PSG, Mauricio Pochettino et Leonardo aurait accordé un énorme privilège à Neymar et Lionel Messi. En effet, les deux hommes auraient aménagé le planning des entrainements de l'équipe première parisienne en fonction de l'emploi du temps des deux anciennes stars du FC Barcelone.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Par la même occasion, la Pulga a retrouvé son compère Neymar, avec qui elle avait fait le plus grand bonheur du club blaugrana pendant quatre saisons (2013-2017).

Le PSG chamboule tout pour Messi et Neymar

Alors que Mauricio Pochettino est arrivé au PSG en janvier 2021, Lionel Messi et Neymar ont vu leur séjour à Paris être grandement facilité. En effet, d'après Le Parisien , les deux stars sud-américaines auraient demandé au technicien argentin de leur accorder un privilège. Et Mauricio Pochettino aurait répondu par la positive.

Les sponsors de Messi et Neymar jubilent