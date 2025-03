Messi, Neymar, Mbappé... Le PSG dévoile une nouvelle star surprenante

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En l'espace d'un an, le PSG a perdu ses 3 principales stars. A l'été 2023, ce sont Lionel Messi et Neymar qui ont fait leurs valises, imités un an plus tard, en 2024, par Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. Orphelin de la MNM, le club de la capitale a toutefois réussi à se réinventer et se trouver une nouvelle star selon les dires de Victoriano Melero, directeur général du PSG.

En 2021, le PSG frappait fort avec l'arrivée de Lionel Messi, s'offrant à cette occasion, l'un des trios offensifs les plus effrayants puisque l'Argentin était alors associé à Neymar et Kylian Mbappé. Cela aurait duré deux saisons puisque la MNM a volé en éclats à l'été 2023. Neymar et Messi sont alors partis, avant que Mbappé n'en fasse de même en 2024 pour rejoindre le Real Madrid. Sportivement, ça a été une grosse perte, mais à en croire le PSG, ça n'aurait pas été si grave d'un point de vue économique.

« Aujourd'hui, la star est notre équipe »

Au PSG, on a réussi à se relever des départs de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Et pour cause... Pour Le Figaro, Victoriano Melero a en effet annoncé : « Le départ de joueurs comme Messi, Neymar ou Mbappé a-t-il eu des conséquences sur les revenus du club ? Non. Aujourd'hui, la star est notre équipe, et notre marque. La vision de notre président a toujours été de créer une marque internationale emblématique. Ce que nous avons réussi ».

« L'attractivité du PSG reste élevée, car nous sommes l'un des seuls clubs à offrir à nos partenaires une exposition internationale premium. Ils continuent donc à renouveler leur confiance, certains augmentent leurs engagements et nous continuons à signer de nouveaux partenaires », a-t-il poursuivi.

« Maintenant, on rentre dans une nouvelle phase »

Relancé ensuite sur les conséquences à propos des ventes de maillots, Victoriano Melero a expliqué : « La réalité, c'est que la vente de maillots représente une petite part de notre chiffre d'affaires. Ces trois joueurs ont contribué à construire le projet du club, nous permettant ainsi de capitaliser sur eux pour continuer à construire la marque. Maintenant, on rentre dans une nouvelle phase avec le développement de la marque PSG qui a vraiment une empreinte internationale et qu'on va développer aux Etats-Unis dans les mois à venir ».