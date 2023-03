Messi - Neymar : Il promet une révolution au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d’une blessure à la cheville, Neymar est actuellement éloigné des terrains avec le PSG et devrait probablement rater le choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions, le 8 mars prochain. Daniel Riolo estime même que l’attaquant brésilien perdra sa place dans le onze-type de Christophe Galtier, ainsi que le soutien de son compère, Lionel Messi.

Le 8 mars prochain, le PSG jouera très gros e 8e de finale retour de la Ligue des Champions sur la pelouse du Bayern Munich, d’autant que les hommes de Christophe Galtier ont perdu la première manche (0-1). Pour l’occasion, Neymar ne sera vraisemblablement pas de la partie, lui qui a été touché à la cheville lors du match face au LOSC le 19 février dernier.

Messi est attendu au tournant pour son avenir, il lâche une réponse https://t.co/h0rSxe8qBC pic.twitter.com/pLXuah7zYe — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

Neymar plus titulaire au PSG ?

Et à plus long-terme, le numéro 10 du PSG pourrait même perdre sa place de titulaire comme l’a expliqué Daniel Riolo sur RMC Sport qui passe un message à Christophe Galtier au sujet de Neymar : « Je sais qu'au fond de lui, c'est ce qu'il veut faire. Il a compris et tout le monde a compris, Campos aussi, qui avait déjà compris cet été en voulant se séparer de Neymar ».

« Messi ne va pas faire la gueule »