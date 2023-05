Messi humilie le PSG, c’est le choc

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après deux saisons au PSG, Lionel Messi va probablement quitter le club de la capitale alors que son contrat s’achève le 30 juin. D’ailleurs, l’Argentin semble déjà ailleurs comme en témoigne son absence lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Un comportement qui agace Jérôme Rothen. L’ancien Parisien n’hésite pas à fracasser La Pulga.

L'avenir de Lionel Messi ne passe plus par le PSG. En fin de contrat le 30 juin, l'Argentin va rejoindre le FC Barcelone ou Al-Hilal en Arabie Saoudite. Un départ que ne regrettera pas Jérôme Rothen qui fustige l'attitude du champion du monde 2022, absent lors de la cérémonie des Trophées UNFP.

EXCLU @le10sport : Luis Enrique, absolument rien avec le PSG, très chaud avec Naples https://t.co/DJ6X2ntXuh — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 30, 2023

«C’est très choquant»

« L’équipe type, Messi, c’est très choquant. Tellement il respecte le football français et le PSG il n’était pas là mais il est dans l’équipe type, c’est problématique (...) Il y a des devoirs, des obligations. Neymar, c'est encore une fois une faute. Son club, il en a rien à carré. Je suis déçu que le club ne lui ai pas imposé de venir à Strasbourg comme les autres », lâche l’ancien joueur du PSG au micro de Rothen s’enflamme sur RMC , avant de poursuivre.

«Je trouve ça scandaleux»