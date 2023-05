Le RC Lens chambre le PSG, Mbappé répond cash

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé dans l’équipe type de Ligue 1 après une nouvelle saison exceptionnelle avec le RC Lens, Seko Fofana s’est réjoui d’avoir fait « paniquer » le PSG dans la course au titre. Une petite sortie qui n’a pas plu à Kylian Mbappé qui a tenu à répondre au milieu de terrain des Sang-et-Or.

Il reste encore une journée à disputer en Ligue 1, mais dans le haut du classement, tout est joué. Le PSG va finalement conserver son titre de champion de France, malgré une année 2023 plus que poussive durant laquelle le RC Lens, assuré d'être deuxième, a mis une grosse pression. D'ailleurs, dimanche soir, Seko Fofana ne manquait pas de se réjouir d'avoir fait paniquer le PSG.

Mbappé : Une offre gigantesque va arriver, le PSG est fixé https://t.co/lnYOxhVzAe pic.twitter.com/gUiu8tdVng — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

Fofana persuadé d'avoir fait paniquer le PSG

« On méritait d’avoir plus de joueurs (dans l’équipe type de Ligue 1, ndlr). Ca a été une fierté aussi de concurrencer. Je pense qu'ils ont un peu paniqué à un moment, c'est le jeu », confiait le milieu de terrain du RC Lens lors de la cérémonie des Trophées UNFP alors qu'il fait partie de l'équipe type de la saison en Ligue 1. Quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé, désigné meilleur joueur de la saison, lui répond.

Mbappé répond !