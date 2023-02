PSG : Messi déçoit, il dégoupille totalement

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Comme l’an dernier, le PSG sort de la Coupe de la France dès les huitièmes de finale. Le club de la capitale a été battu par l’OM (2-1), supérieur pendant la majeure partie de la rencontre. Décevant, Lionel Messi n’a jamais mis la défense marseillaise en danger. Sa prestation a fait grincer des dents, à tel point que Jérome Rothen en a cassé sa télévision…

Mercredi soir, le PSG s’est incliné contre l’OM (2-1), une défaite synonyme d’élimination dès les huitièmes de finale de la Coupe de France. Lionel Messi ne remportera donc pas le dernier titre qui lui manque dans son immense carrière. Une déception pour le PSG qui voulait remettre la main sur ce trophée après la désillusion de l’an passé face à l’OGC Nice.

Messi est passé à travers

Mais l’OM a été plus fort sur cette rencontre. Si Neymar a su mettre la défense marseillaise en difficulté, Lionel Messi a été invisible du début à la fin. Hormis quelques relais avec le Brésilien dans le premier acte, l’Argentin n’a rien apporté. Pire, la dernière action a agacé certains supporters du PSG. Alors que Paris devait égaliser pour arracher une séance de tirs au but, Lionel Messi a échangé plusieurs ballons avec Fabian Ruiz et ne semblait pas pressé de centrer alors qu’il ne restait que quelques secondes. Une action qui a eu des conséquences pour Jérome Rothen…

Après Mbappé, catastrophe pour une star du PSG https://t.co/oBgi7tL7Sv pic.twitter.com/eoTVcO0vXf — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Sa télé en a fait les frais