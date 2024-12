Mercato : Une nouvelle star au PSG, l’incroyable coup en janvier ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après ses quatre recrues de l'été, le Paris Saint-Germain pourrait bien se montrer actif sur le mercato hivernal. Luis Enrique verrait notamment d'un bon œil l'arrivée d'un renfort offensif, d'autant que Randal Kolo Muani pourrait plier bagage. Très apprécié par le club de la capitale ces dernières années, Marcus Rashford est justement disponible...

Cet hiver, cela pourrait bouger du côté du PSG. Dans le sens des départs d’une part, alors que Milan Skriniar et Randal Kolo Muani n’entrent pas dans les plans du club de la capitale. La situation de l’international français se complique davantage au fil des semaines, lui qui n’a débuté que deux rencontres cette saison et qui n’était même pas présent dans le groupe parisien pour affronter l’OL (3-1) dimanche soir. Son départ pourrait alors provoquer l’arrivée d’un autre élément offensif, lui aussi en difficulté dans son club.

Luis Enrique voit grand avec Gonçalo Ramos : un retour en force sur le terrain qui pourrait faire trembler la concurrence ! ⚽️

➡️ https://t.co/k1gms0j8db pic.twitter.com/ZWe9uvKijU — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 16, 2024

Comme Kolo Muani, Rashford n’est plus dans les plans de son club

Dans le collimateur du PSG ces dernières années, Marcus Rashford avait finalement pris la décision de rester à Manchester United en prolongeant son contrat jusqu’en 2028, mais la situation de l’Anglais a évolué depuis ce nouveau bail, lui qui a également raté la rencontre de dimanche, contre Manchester City. Ruben Amorim a en effet décidé de se passer de ses services. « J'ai informé Garnacho et Rashford sur WhatsApp. Il y a une communication après le dernier entraînement, comme toujours, disait-il au micro de Sky Sports avant la rencontre. Je fais attention à tout. La façon dont vous mangez, la façon dont vous vous habillez pour aller au match. Tout. Je fais mon évaluation et je décide ensuite. Nous essayons de tout évaluer : l'entraînement, les performances, les performances en match, l'engagement avec les coéquipiers, le fait de pousser les coéquipiers vers le haut Ils vont bien. Ils se sont entraînés ce matin et j'étais là. Ils se sont très bien entraînés ! ».

Le PSG sur les rangs ?

D’après la presse étrangère, Manchester United est prêt à se séparer de Marcus Rashford et de son salaire annuel estimé à 16M€ dès le mois de janvier, et le PSG continue d’être associé à lui. Ce lundi, la somme de 45M€ était évoquée pour un éventuel transfert, ce qui pourrait alors inciter le club de la capitale à tenter sa chance.

Alors selon vous, le PSG doit-il se positionner sur Marcus Rashford ? A vos votes !