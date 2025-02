Mercato - PSG : Une signature validée à Marseille !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Domicilié à Marseille, Eric Di Méco a donné son avis sur l'avenir de Luis Campos, dont l'avenir au PSG reste en suspens. Selon l'ancien joueur de l'OM, mais aussi de Christophe Dugarry, le conseiller sportif parisien, étant l'architecte du nouveau projet sportif, devrait poursuivre l'aventure et étirer son bail. Ce qui n'est pas encore fait...

Si Luis Enrique a donné son accord pour prolonger son contrat au PSG, Luis Campos reste muet. Le conseiller sportif du club parisien aurait reçu une offre pour renouveler son accord, mais le « oui définitif » n’a pas encore été donné. Selon les informations du Parisien, son avenir est en suspens, alors que l’Arabie Saoudite rôde autour de lui. Selon Eric Di Méco, le PSG ferait une grossière erreur en se séparant de Luis Campos, architecte du nouveau projet parisien.

Di Méco milite pour une prolongation

« Luis Enrique et Campos ont refondé le club, tous ensemble. Et les joueurs qu’ils ont amenés ont prolongé pendant plusieurs années. Ce serait bizarre de ne pas continuer l'aventure avec toute l'équipe qui a façonné cet effectif. Ils se sont souvent tournés vers le Portugal et ces joueurs donnent beaucoup de satisfaction. Luis Campos y est pour beaucoup » a confié l’ancien joueur de l’OM durant l’émission Rothen S’Enflamme. Champion du monde 1998, Christophe Dugarry est du même avis.

« Ça me paraît logique »

« Clairement oui ! Tout le monde crie partout que c’est le meilleur entraîneur du monde, que c’est la meilleure équipe du monde, que tout va bien. Nasser nous explique que tout va bien. Sincèrement, Luis Campos doit être prolongé en même temps que les joueurs dont le club est satisfait, l’entraîneur… Ça me paraît logique. C’est un travail d’équipe. Plus que jamais on sent une équipe, un groupe soudé et solidaire au sein de ce club donc ça me paraîtrait normal » a-t-il déclaré sur RMC.