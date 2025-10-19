Mercato - PSG : La fin d’un gros joueur annoncée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours aussi peu convaincu des performances de Gonçalo Ramos à la pointe de l'attaque du PSG, Jérôme Rothen a indiqué en direct sur RMC que l'international portugais était en train de perdre ce qu'il lui reste de crédit aux yeux des dirigeants. Le début de la fin pour le numéro 9 du PSG ?

Malgré un penalty inscrit avec le PSG vendredi soir en championnat contre Strasbourg (3-3 score final), Gonçalo Ramos ne parvient toujours pas à convaincre les observateurs alors qu'il connait un début de saison compliqué avec le club de la capitale. Et en direct dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a de nouveau fracassé le numéro 9 portugais du PSG en laissant entendre qu'il serait bientôt éjecté s'il continuait sur cette route.

« On reste tous sur notre faim » « A chaque fois qu’il joue comme titulaire, on reste tous sur notre faim. Pourquoi ? Car il n’arrive pas à se mettre au niveau de ses coéquipiers. Il n’arrive pas à se mettre au niveau des titulaires habituels. N’allez pas me faire croire que Luis Enrique qui est l’un des plus grands tacticiens au monde demande à Gonçalo Ramos de faire la même chose que Dembélé, Kang-in Lee ou Mayulu en tant que numéro neuf », a lâché l'ancien ailier gauche du PSG sur Gonçalo Ramos.