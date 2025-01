Mercato - PSG : Humilié, Al-Khelaïfi retourne sa veste avec l’entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La rencontre entre le PSG et Manchester City en Ligue des champions ne sera pas un simple match de football pour Nasser Al-Khelaïfi. Derrière cet affrontement, se cache une lutte sans merci entre le Qatar et les Émirats arabes unis. Une défaite ce mercredi ne devrait pas entraîner le départ de Luis Enrique. Mais il est arrivé au président du PSG de prendre des décisions radicales.

Derrière le choc entre le PSG et Manchester City se cache un autre duel hautement plus symbolique. Depuis plusieurs années, le Qatar de Nasser Al-Khelaîfi et les Émirats arabes unis, représentés par le Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan s’affrontent sur le terrain sportif après quelques tensions sur la scène diplomatique.

Une rencontre primordiale pour le Qatar

Chaque défaite face aux Citizens est vécu comme un traumatisme chez Al-Khelaïfi. « Pour le PSG, c'est plus facile de perdre contre le Real Madrid que contre Manchester City. Et pour Nasser, c'est plus facile de revenir au Qatar après une défaite contre Barcelone, Chelsea, le Bayern Munich... » a lâché un connaisseur du Golfe persique dans les colonnes de L’Equipe.

Blanc a perdu sa place à cause d'une défaite

Le dirigeant du PSG avait par exemple vécu comme une humiliation la défaite (2-2, 1-0) en quarts de finale de la Ligue des champions en 2016. Comme l’indique le quotidien sportif, cette élimination a scellé le sort de Laurent Blanc, alors qu’une prolongation de contrat avait été validée quelques semaines auparavant.