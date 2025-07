Mercato - PSG : Donnarumma, c’est terminé !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l’avenir de Gianluigi Donnarumma a agité la presse ces dernières semaines, notamment autour d’un possible retour en Serie A du côté de l’Inter Milan, le feuilleton semble désormais clos. Selon plusieurs médias italiens, le salaire XXL du gardien du PSG représenterait un obstacle majeur, aucun club transalpin ne pouvant assumer de telles exigences financières.

Donnarumma en Serie A ? Aucune chance

Selon les informations de FC Inter News, le principal obstacle est d'ordre économique. Le salaire demandé par le portier parisien est hors de portée de nombreuses équipes (il demande un contrat de quatre ou cinq ans, d'une valeur de 13M€ nets par saison). Même si Donnarumma devait être libéré gratuitement par le PSG dans un an, son coût salarial serait trop élevé pour la plupart des clubs italiens, et notamment pour l’Inter. Ainsi, la piste menant à Donnarumma semble aujourd’hui compromise, même si l’agent du joueur continue d’entretenir le contact. L’Inter préfère se tourner vers un gardien plus accessible, tout en assurant la stabilité à ce poste clé.