Foot - PSG

PSG - Clash : L'énorme coup de gueule du clan Di Maria !

Publié le 10 mai 2022 à 7h15 par La rédaction

Peu utilisé depuis le retour de la trêve hivernal, Angel Di Maria voit son avenir au PSG s’obscurcir. Un manque de reconnaissance selon sa femme, Jorgelina Cardoso, qui s’est exprimé sur les réseaux

Titulaire et passeur décisif face à Troyes dimanche soir avec le PSG (2-2), Angel Di Maria arrive en fin de contrat dans le club de la capitale. Peu convaincant (3 buts et 6 passes décisives en 24 matchs) et vieillissant (34 ans), l’ailier de l’Albicéleste se voit mettre à la porte du club qu’il a intégré en 2015. Agacée par des critiques grandissantes au sujet de Di Maria, la femme de l'ailier argentin du PSG a voulu mettre les choses au clair.

Plus de respect pour le meilleur passeur !