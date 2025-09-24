Mercato - PSG : Des offres annoncées pour Ousmane Dembélé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ousmane Dembélé a remporté lundi soir le Ballon d'Or, venant récompenser son excellente saison 2024-2025 avec le PSG. Une récompense individuelle légendaire pour l'attaquant français, qui devrait donc recevoir énormément de propositions commerciales dans les mois à venir, et éventuellement une prolongation de son contrat avec le PSG.

L'issue de cette cérémonie du Ballon d'Or 2025 ne faisait pas beaucoup de doutes, et elle s'est déroulée comme prévu : Ousmane Dembélé (28 ans) a soulevé le trophée, lui qui sort d'un exercice 2024-2025 remarquable avec le PSG, permettant notamment au club de la capitale de remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Et à quoi faut-il désormais s'attendre pour l'avenir de Dembélé ?

« Il va forcément crouler sous les propositions » Dans un chat avec les internautes du Parisien, le journaliste Laurent Perrin a clairement indiqué que le numéro 10 du PSG allait recevoir de nombreuses offres pour des collaborations commerciales : « Il va forcément crouler sous les propositions et va sans doute pouvoir renégocier avec son équipementier, Adidas. Son agent va s'occuper de cela », explique-t-il. Mais ce n'est pas tout pour Dembélé.