Mercato - PSG : Campos va faire un énorme geste pour boucler ce transfert

La rédaction

Après une première saison ratée avec le PSG, Georginio Wijnaldum était invité à quitter le PSG lors du mercato estival. Prêté avec option d'achat à l’AS Roma, le milieu de terrain néerlandais n’a disputé qu’un seul petit match en Italie à cause d’une blessure au tibia. Malgré tout, l'AS Rome voudrait activer sa clause pour conserver Georginio Wijnaldum. Toutefois, les Giallorossi aimeraient bénéficier d'une remise de la part du PSG.

Georginio Wijnaldum vit un véritable calvaire à l’AS Roma. Blessé au tibia depuis le 15 août dernier, le milieu de terrain n’a disputé qu’un seul match depuis son arrivée en Italie. Prêté avec option par le PSG, le Néerlandais devrait retrouver les terrains lors de la deuxième partie de la saison. Et à l'issue de la saison, Georginio Wijnaldum ne devrait pas faire son retour à Paris.

Mercato : Le transfert de Nkunku confirmé, jackpot pour le PSG https://t.co/s69ZTRBHNO pic.twitter.com/9ZG5jpL7aJ — le10sport (@le10sport) November 28, 2022

Pas de nouveau prêt pour Georginio Wijnaldum

A en croire les informations de Calciomercato , il n’y aura pas de renouvellement de prêt pour Georginio Wijnaldum. En effet, le média italien précise que le PSG souhaiterait se séparer définitivement du Néerlandais dans l’optique de faire bonne impression devant l’UEFA.

Une remise du PSG pour le transfert de Wijnaldum à l'AS Rome