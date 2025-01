Mercato : Marseille se moque du dernier transfert XXL du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Khvicha Kvaratskhelia est arrivé en France pour signer son contrat avec le PSG. L'ailier de 23 ans est devenu la première recrue hivernale du club de la capitale. Si, à Paris, cette opération était très attendue en raison du pedigree du joueur, elle ne procure que de l'indifférence à Marseille comme l'a noté Eric di Méco, ancien de l'OM.

La nouvelle star du PSG, c’est lui. Agé de 23 ans, Khvicha Kvaratskhelia a passé sa visite médicale ce vendredi et s'est engagé pour quatre saisons et demi avec le club parisien. Présent sur le plateau du Super Moscato Show, Eric Di Méco a réagi au transfert de Kvaratskhelia et résumé l’ambiance à Marseille.

Kvaratskhelia ne procure aucune réaction à Marseille

« Je n’ai pas vu un mec en parler. Jaloux ? Kvaratskhelia ne déconne pas.. Quand Messi, Neymar ont signé, on s’était dit à Marseille : « C’est beau ce qu’ils ont réussi à faire ». Mais là, je n’ai pas vu un mec arrêter son dessert parce que Kvaratskhelia a signé » a confié l’ancien joueur de l’OM.

« S'il voulait venir à l’OM... »

Pour autant, l’ancien international français aurait bien voulu l’accueillir à l’OM. « Bien sûr que s’il voulait venir à l’OM, je serais parti le chercher en voiture à l’aéroport pour ne pas qu’il se perde » a lâché Di Méco sur RMC.