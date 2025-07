Mercato : Le PSG proche de signer Ronaldo, la bombe est lâchée

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG n’a jamais caché ses ambitions galactiques depuis l’arrivée de QSI en 2011. Multipliant les signatures de stars mondiales comme Ibrahimovic, Neymar ou Messi, le club de la capitale a tenté à plusieurs reprises de frapper encore plus fort. Ce que l’on sait moins, c’est qu’au cœur des années 2010, le PSG est passé tout près de faire venir… Cristiano Ronaldo.

Al-Khelaïfi avait mis fin au feuilleton

Mais les planètes ne se sont jamais alignées. Le Real Madrid n’a pas voulu lâcher sa star. Et lorsque Ronaldo est finalement devenu libre plusieurs années plus tard, la porte du PSG s’était refermée. En 2022, Nasser Al-Khelaïfi le confirmait sans détour. « Avec les trois joueurs que nous avons devant (Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar), c’est très difficile (de le recruter). Je lui souhaite le meilleur. Il est fantastique et il reste un joueur incroyable » avait déclaré le responsable qatari avant le lancement de la Coupe du monde. Ainsi, malgré des contacts concrets et une volonté assumée de marquer encore davantage l’histoire, Paris n’aura jamais vu Cristiano Ronaldo fouler la pelouse du Parc des Princes sous son maillot