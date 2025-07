PSG - Mbappé : L’humiliation historique !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs, Kylian Mbappé a vécu une soirée difficile face au PSG, du côté du MetLife Stadium près de New York Une défaite historique pour l’international français du Real Madrid, qui n’avait jamais connu un tel revers. En Espagne, les critiques sont sévères.

« Mbappé et le Ballon d’Or ? Plus personne n'en parle »

S’il n’est pas l’unique responsable de la débâcle madrilène, Kylian Mbappé prend cher au lendemain de la victoire du PSG. « Il est arrivé entouré d'une curiosité malsaine, de débats et de doutes sur son physique, et il a quitté le terrain sans rien clarifier, écrit notamment le quotidien AS. Quelques éclats de désespoir sporadiques. Et rien de plus. Il a atterri aux États-Unis avec l'espoir d'entrer dans les discussions pour le Ballon d'Or. Mais plus personne n'en parle. Ce n'était pas son grand soir… et il n'en était pas près. »