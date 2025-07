PSG : Mbappé, la presse espagnole relance le clash !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a quitté le PSG il y a plus d’un an maintenant. En ce laps de temps, le Real Madrid n’a pas su maintenir sa domination en Espagne et sur la scène européenne lorsque le Paris Saint-Germain a raflé la tant attendue Ligue des champions sous les ordres de Luis Enrique. Dominante, infatigable et solidaire, l’équipe du coach espagnol impressionne même les Espagnols qui ont tranché dans le clash opposant Mbappé au PSG.

« Tu es un phénomène, un joueur de classe mondiale, aucun doute là-dessus. Mais ça ne me suffit pas. Un vrai leader, c’est quelqu’un qui peut t’aider même s’il ne marque pas. Si tu montres l’exemple aux autres en allant presser, tu sais ce qu’on va avoir ? Une pu… de machine d’équipe ! ». En marge du quart de finale de Ligue des champions contre le FC Barcelone pendant la saison 2023/2024, Luis Enrique tenait ce discours musclé à Kylian Mbappé pendant une session visio en tête à tête.

«Ça, c’est un leader, c’est Michael Jordan» C’est une séquence tirée du documentaire de Movistar+ basé sur la première saison du coach espagnol au PSG intitulé : Vous n’en savez foutre rien. Luis Enrique souhaitait animer le Michael Jordan qui sommeillait en Kylian Mbappé afin de l’inciter à effectuer les efforts défensifs d’un leader comme His Airness pendant la dynastie des Chicago Bulls. « Je veux que tu partes d’ici par la grande porte. En attaque, je n’ai rien à te dire. Mais tu dois devenir le meilleur joueur de l’histoire en défendant. Ça, c’est un leader, c’est Michael Jordan. C’est bon pour toi ? Tout est clair ? ».