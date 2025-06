Mercato : Le chouchou du PSG s’en va, il déballe tout

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Resté très attaché au PSG, malgré son départ en 2018, Javier Pastore est revenu sur son passage dans la capitale. Adopté par le Parc des Princes, l'international argentin a toujours conservé la confiance du Qatar. Mais bloqué par une concurrence de plus en plus féroce, le milieu offensif avait pris la décision de changer d'air.

Il révèle les raisons de son départ

« On parle beaucoup avec le club de moi. Parce que le club ne voulait pas que je parte. Il avait confiance, j'étais le chouchou du Parc (ndlr des princes) ? Oui (rires). Il y avait l'envie de revoir le Pastore, El Flaco, des années précédentes. J'étais conscient qu'on avait une équipe avec plein de joueurs : Neymar, Cavani, Di Maria, Mbappé, Lucas Moura, Draxler, moi... On était déjà 8 joueurs pour 3 places, ça fait du monde. Je devais aussi penser à ma carrière, je ne voulais pas passer une autre année à ne pas jouer beaucoup. Le club avait investi beaucoup d'argent pour deux joueurs incroyables, il y avait déjà Cavani et Di Maria. Je me disais que ça allait être difficile de jouer » a déclaré Pastore.