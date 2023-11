Mercato : Le boss du PSG recalé, «c’est un rêve qui devient réalité»

Thomas Bourseau

Le PSG était, comme bon nombre de cadors européens, dans la course pour la signature de Jude Bellingham. Le Real Madrid a remporté la bataille. Et au vu des propos du principal intéressé, nul doute que le rayonnement du club le plus titré en Ligue des champions ait fait la différence dans la décision de l’Anglais de 20 ans. Explications.

Nasser Al-Khelaïfi ne se cachait pas. En décembre dernier, en pleine Coupe du monde, le président du PSG affirmait que « tout le monde » voulait « l’incroyable joueur » qu’est Jude Bellingham. Alors âgé de 19 ans, l’international anglais impressionnait avec The Three Lions . Au point où le Paris Saint-Germain a ouvertement fait part de son intérêt dans le cadre d’un transfert.

«Quand on l'a sur soi, on a presque l'impression d'être dans un costume de super-héros»

Finalement, ce n’est ni au PSG ni à Liverpool que Jude Bellingham a signé. Le milieu de terrain a choisi le Real Madrid. Et au détour d’une conversation avec L’Équipe et France Football pour la cérémonie du Ballon d’or, le vainqueur du Trophée Kopa 2023 est revenu sur ses débuts au Real Madrid. « La première fois que j’ai enfilé le maillot du Real Madrid au Santiago Bernabeu ? Ça ne peut pas se décrire. C'est un rêve qui devient réalité. Le maillot est tellement célèbre. Quand on l'a sur soi, on a presque l'impression d'être dans un costume de super-héros. C'est un privilège, un honneur. Il faut avoir un certain niveau pour le porter semaine après semaine ».

PSG : Un transfert à 14M€ tombe à l'eau ? https://t.co/PM9ZSm6zLu pic.twitter.com/5qzNTPcHPN — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

«Ouah, c'est le summum du football»