Il snobe le PSG, la malédiction se poursuit

Jean de Teyssière

Harry Kane avait pourtant mis toutes les chances de son côté. En quittant son club de toujours, Tottenham, pour le Bayern Munich, beaucoup se sont dit qu'il allait enfin pouvoir remporter un trophée, dans une équipe qui a l'habitude d'en gagner. Car l'international anglais n'a toujours pas le moindre palmarès et il est déjà passé à côté de deux titres potentiels avec le Bayern Munich.

Le PSG voit Harry Kane faire les beaux jours du Bayern Munich en marquant beaucoup de buts mais il a peut être échappé à la malédiction de l'Anglais. Vierge de trophée, l'international anglais, qui a préféré rejoindre le Bayern Munich plutôt que le PSG cet été pourrait sa malchance continuer.

Le Bayern éliminée par un club de troisième division

Le chemin le plus simple pour remporter un trophée reste les coupes nationales. Peu de matchs, des adversaires souvent faibles (du moins au début)... Et pour le Bayern Munich, opposé à Sarrebruck en seizièmes de finale de la Coupe d'Allemagne, cela y ressemblait. Pourtant, les hommes de l'ancien coach du PSG, Thomas Tuchel, se sont fait piéger par les pensionnaires et actuels 15èmes de la troisième division allemande (1-2). Bien malin qui aurait pu prédire ça.

PSG : Après avoir clashé Mbappé, il fait son mea culpa https://t.co/uy7UYICOrh pic.twitter.com/vLnaBtrevK — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

La malédiction de Kane continue

Quelques mois après avoir perdu la Supercoupe d'Allemagne face au RB Leipzig (0-3), Harry Kane a de nouveau été éliminé d'une compétition avec son équipe, cette fois-ci en Coupe d'Allemagne. Il ne reste donc plus que la Ligue des Champions et le championnat allemand pour que l'Anglais espère enfin remporter un titre. Les plus superstitieux peuvent se demander si le club bavarois n'a pas hérité de la poisse de Kane...