Avec son transfert, Vitinha est entré dans l’histoire du PSG

Publié le 27 juillet à 07h30 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG a bouclé le premier transfert de l'ère Campos avec la signature de Vitinha pour 41,5M€. Le milieu de terrain débarque en provenance du FC Porto et marque déjà les esprits sur le mercato du PSG. Et pour cause, Vitinha est d'ores et déjà le joueur portugais le plus cher de l'histoire du club parisien. Le 10 Sport vous propose de découvrir les 5 premiers de ce classement.

5) Pedro Miguel Pauleta - 2003 - 11M€

Pour trouver trace du cinquième de ce classement, il faut faire un sacré saut dans le temps. En effet, en 2003, le PSG frappe un très joli coup sur le marché des transferts en s'attachant les services d'un certain Pedro Miguel Pauleta pour 11M€. Une grosse somme pour l'époque. Il faut dire que le club de la capitale vient de vendre Ronaldinho au FC Barcelone pour environ 30M€ et a besoin de renforcer son secteur offensif. Ce sera chose faite avec l'attaquant portugais qui s'était imposé avec Bordeaux comme l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1. Un statut qu'il confirmera au PSG où il s'inscrira 109 buts en cinq saisons ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du club post-QSI.

4) Danilo Pereira - 2021 - 16M€

Par la suite, le recrutement de joueurs portugais sera plus rare jusqu'à l'arrivée du Qatar. En 2020, en pleine crise du Covid, le PSG obtient le prêt avec option d'achat obligatoire de Danilo Pereira. Une recrue surprise puisque son nom n'avait alors pas circulé du côté de la capitale. Un an plus tard, le milieu de terrain portugais s'engagera définitivement avec le PSG pour 16M€.

3) Gonçalo Guedes - 2017 - 30M€

Après un mercato estival globalement raté en 2016, le PSG décide de s'activer l'hiver suivant. C'est ainsi que le club de la capitale, après avoir recruté Julian Draxler, n'hésite pas à lâcher 30M€ sur un jeune portugais, à savoir Gonçalo Guedes. D'un point de vue sportif, l'ancien ailier de Benfica ne va pas marquer les esprits puisqu'il ne disputera que 13 rencontres avec le PSG avant d'être prêté à Valence l'été suivant son transfert. Sur le plan économique en revanche, Gonçalo Guedes est toujours à l'heure actuelle la vente la plus élevée de l'histoire du PSG puisqu'en 2018, Valence va définitivement le recruter pour 40M€.

2) Nuno Mendes - 2022 - 38M€

Bien décidé à dénicher un nouveau latéral gauche, Leonardo fait sa spéciale, à savoir attendre le dernier moment pour dénicher la perle rare. Ainsi, en toute fin de mercato, le PSG obtient le prêt de Nuno Mendes qui débarque en provenance du Sporting CP. Considéré comme l'un des plus grands espoirs européen à son poste, le natif de Lisbonne va réaliser une première saison prometteuse au PSG qui lèvera son option d'achat un an plus tard. Montant du transfert : 38M€.

1) Vitinha - 2022 - 41,5M€

Enfin, le premier de ce classement est donc Vitinha. Le milieu de terrain du FC Porto, élu meilleur espoir du championnat portugais pour sa première saison pleine en professionnel, il débarque ainsi au PSG pour 41,5M€, soit le montant de sa clause libératoire. Un transfert signé Luis Campos. Le nouvel homme fort du secteur sportif du club de la capitale débute ainsi son mandat à Paris par la signature de Vitinha, joueur portugais le plus cher de l'histoire du PSG.