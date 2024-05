Mbappé : Son départ du PSG provoque un fou rire… à l’UFC

Thibault Morlain

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé va faire ses valises. L’international l’a officialisé et le voilà désormais attendu au Real Madrid. Un départ qui fait même réagir au-delà de l’Atlantique, aux Etats-Unis. En effet, le cas Mbappé a été évoqué en pleine conférence de presse à l’UFC. Ce qui a donné lieu à une scène improbable.

On ne parle que du départ de Kylian Mbappé du PSG. Et c’est même le cas… à l’UFC. Lors de la dernière carte de la célèbre organisation de MMA, on a pu retrouver un Français. A 28 ans, Oumar Sy faisait ses débuts dans la plus prestigieuse des organisations et ça a bien commencé pour lui avec une victoire dès le premier round face à Tuco Tokkos.

Le fou rire d’Oumar Sy

Suite à sa victoire, Oumar Sy s’est présenté en conférence de presse et c’est à cette occasion qu’un journaliste lui a posé une question pour savoir ce qu’il pensait du départ du PSG de Kylian Mbappé. S’en est alors suivi un énorme fou rire. La raison ? La traductrice ne prononçait pas bien le nom de Mbappé, ce qui a bien fait rire Oumar Sy.

« Je m’en fous »