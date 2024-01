Mbappé signe un nouveau record historique au PSG

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, Kylian Mbappé a écœuré la défense de l'US Revel. En effet, le numéro 7 du PSG a été l'un des grands artisans de la victoire de son équipe, inscrivant un triplé (0-9). Grâce à ses trois réalisations, Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Coupe de France.

Pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG a dû se frotter à l'US Revel ce dimanche soir. En effet, le club de la capitale s'est déplacé sur la pelouse du stade Pierre-Fabre de Castres pour affronter le pensionnaire de Régional 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique aurait pu laisser Kylian Mbappé au repos, comme ses autres titulaires habituels. C'est d'ailleurs ce que le coach du PSG a laissé entendre en conférence de presse d'avant-match : « N'importe quelle situation a différentes versions. On ne va jouer que quatre matchs en janvier. Cela pourrait être l'opportunité idéale pour qu'il se repose mais aussi pour qu'il puisse jouer. Cela dépend de quel côté on prend la chose ».

Mbappé est le meilleur buteur du PSG en Coupe de France

Toutefois, Luis Enrique a finalement décidé d'aligner Kylian Mbappé d'entrée contre l'US Revel ce dimanche soir, lui confiant même le brassard de capitaine en l'absence de Marquinhos. Un choix que l'entraineur du PSG a expliqué au micro de BeIN SPORTS après le coup de sifflet final de la rencontre. Intenable, Kylian Mbappé a été un véritable cauchemar pour la défense de l'US Revel. D'ailleurs, le numéro 7 du PSG a été l'un des grands artisans de la victoire de son équipe, et ce, en inscrivant un triplé (0-9). Et grâce à cette performance XXL, Kylian Mbappé a réalisé un nouveau record avec le PSG.

Mbappé est le 5ème meilleur buteur de l'histoire de la CDF