Mbappé - Séparation au PSG : La discussion qui a tout changé !

Entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, tout s'est arrêté à la fin du printemps 2024. Se lançant un nouveau challenge au Real Madrid, Mbappé laissait un vide au PSG qu'Ousmane Dembélé s'est chargé de combler tant sur le plan sportif qu'au niveau du leadership. Il raconte pour GQ la conversation qui a tout fait basculer.

Le 10 mai 2024, Kylian Mbappé publiait une longue vidéo d'adieux sur ses réseaux sociaux par le biais de laquelle il annonçait la fin de son aventure de sept années au Paris Saint-Germain. Trois semaines plus tard, le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 256 réalisations faisait une annonce conjointe avec le Real Madrid dans l'optique de faire part du début de leur collaboration de cinq saisons.

«J’ai parlé avec le président, le directeur sportif et le staff et ils m’ont dit que je devais être un leader dans le vestiaire» Sans Kylian Mbappé, star offensive du PSG, Ousmane Dembélé a pris ce statut sur ses épaules après le départ du capitaine de l'équipe de France. Pour GQ France, le Ballon d'or 2025 a révélé le moment où tout a basculé. « On a vu un Ousmane Dembélé plus leader cette année, à la fois déterminé et calme. Qu’est-ce qui a changé en 2025 ? À vingt-huit ans, il faut montrer l’exemple. En début de saison, j’ai parlé avec le président, le directeur sportif et le staff et ils m’ont dit que je devais être un leader dans le vestiaire. C’est ce que j’ai essayé de faire toute la saison dernière. Après le départ de Kylian [Mbappé] et de certains cadres comme [Presnel] Kimpembe, qui est parti cette année, il fallait montrer l’exemple aux plus jeunes ».