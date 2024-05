Mbappé rend un hommage particulier à un joueur du PSG

Thibault Morlain

Et de 6 pour Kylian Mbappé ! Sacré une nouvelle fois meilleur buteur du championnat de France, l’attaquant du PSG a remporté cette distinction pour la 6ème fois de sa carrière. Un record. Cette saison, Mbappé aura fait trembler les files à 27 reprises en Ligue 1 et pour cela, il a pu compter sur Ousmane Dembélé, meilleur passeur cette saison en championnat.

Mbappé salue Dembélé

S’exprimant pour les médias de la Ligue 1 à propos de son titre de meilleur buteur du championnat, Kylian Mbappé a souhaité remercier en particulier Ousmane Dembélé. « Le joueur qui m’a fait les plus belles passes ? Ousmane (Dembélé). C’est le meilleur passeur du championnat. Ça aide toujours d’avoir des bons passeurs avec soi », a confié la star du PSG.

« Je pense aussi que tous les autres coéquipiers m’ont aidé à gagner ce trophée »

Néanmoins, Kylian Mbappé n’oublie également pas ses autres coéquipiers au PSG. Celui qui devrait rejoindre le Real Madrid a ainsi poursuivi : « Je pense aussi que tous les autres coéquipiers m’ont aidé à gagner ce trophée parce que l’action commençait bien avant. Mais quand tu as le meilleur passeur du championnat avec toi, tu as tout de suite plus de possibilités ».