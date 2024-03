Mbappé - PSG : Luis Enrique a fait trois autres victimes

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé a annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique a décidé de diminuer considérablement son temps de jeu, et ce, pour préparer la vie sans lui, mais aussi afin de le ménager en vue des matchs couperet. En plus du numéro 7 du PSG, Vitinha, Ousmane Dembélé et Warren Zaïre-Emery sont également moins utilisés par le coach espagnol.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes cet été. En effet, la star de 25 ans a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'elle allait partir librement et gratuitement à l'issue de son bail.

Mbappé ménagé pour les matchs couperet

Depuis l'annonce de Kylian Mbappé, Luis Enrique a changé son fusil d'épaule vis-à-vis de lui. Ne considérant plus son numéro 7 comme un intouchable, le coach du PSG le fait beaucoup moins jouer. D'après Le Parisien , Luis Enrique veut que son équipe s'habitue à une vie sans Kylian Mbappé, et que son meilleur joueur soit en pleine forme pour les matchs couperet. Et cette dernière stratégie, il l'applique également avec trois autres joueurs.

Dembélé, Zaïre-Emery et Vitinha également reposés