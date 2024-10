Mbappé - PSG : L’histoire va durer !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, la commission paritaire d’appel de la Ligue Professionnelle de Football (LFP) a rendu le même verdict que la commission juridique dans le litige opposant Kylian Mbappé au PSG. L’instance a annoncé que le club parisien devait verser les 55M€ de salaires non-payés au joueur de 25 ans. Cependant, Paris ne l’entend pas de cette oreille, alors que le conflit pourrait s’étaler sur une (très) longue durée. Explications.

Le bras de fer entre Kylian Mbappé et le PSG n’est pas prêt de se terminer. Pour rappel, les deux parties sont actuellement embourbées dans un conflit juridique alors que l’attaquant de 25 ans réclame 55M€ de salaires non versés auprès de son ancien club. En septembre dernier, la commission juridique de la LFP avait donné raison au Bondynois, en demandant au club de la capitale de rapidement se résoudre à verser son dû.

La commission paritaire de la LFP donne raison à Mbappé

Cependant, le PSG a rapidement fait appel de cette décision, et la bataille entre les deux camps a été renvoyée devant la commission paritaire de l’instance française. Ce vendredi, cette dernière a prononcé sa décision une nouvelle fois en faveur de Kylian Mbappé, en imposant à Paris de verser cette somme de 55M€. Mais comme le révèle l’Equipe ce vendredi soir, le PSG campe sur ses positions. Le club francilien se réfère à un accord oral passé en août 2023 avec son ancien numéro 7, dans lequel ce dernier affirmait ne pas léser le club en cas de départ en fin de contrat à l’issue de la saison 2023-2024…

Le PSG campe sur ses positions, le conflit va s’éterniser

« En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le club lui demande simplement d'honorer et de respecter en regard des avantages sans précédent dont il a bénéficié de la part du club pendant sept ans », avance un porte-parole du PSG auprès de l’Equipe. Surtout, le quotidien sportif précise que de nouvelles instances devraient être saisies dans cette affaire, et que le conflit devrait donc s’étaler sur plusieurs années avant de trouver une solution...