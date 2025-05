Mbappé - PSG : La rupture qui a tout changé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après le départ de Kylian Mbappé l'été dernier, le PSG a eu du mal à afficher un visage conquérant en début de saison. La campagne européenne avait assez mal débuté et le club risquait une élimination précoce. Samedi prochain, les hommes de Luis Enrique tenteront toutefois d'inscrire leur nom au palmarès de la Ligue des champions. C'est bien la preuve que le club s'appuie désormais sur un élan collectif beaucoup plus prononcé qu'avant.

Parfois critiqué pour ses choix pas toujours compris, Luis Enrique a fini par faire l'unanimité dernièrement auprès des observateurs. Le jeu mis en place par l'entraîneur espagnol est remarquable et permet au PSG de largement croire en ses chances pour la finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale a clairement changé de mode de fonctionnement cette saison par rapport aux précédentes.

Luis Enrique a tout changé au PSG En débarquant en 2023, Luis Enrique a connu une bonne première saison avant de monter en puissance dernièrement. L'ancien sélectionneur de l'Espagne a un peu révolutionné la manière de jouer au PSG. « Je trouve que le PSG propose un style de jeu séduisant. J’ai aimé l’entraîneur Luis Enrique dès le début, ce qu’il a mis en place. Tout ce qu’il fait a du sens, cela se voit clairement. Le plus important, c’est que le PSG ne dépende plus seulement d’un joueur, mais qu’il forme désormais une équipe » déclare Giovanni Trapattoni, l'un des entraîneurs les plus reconnus du football, dans une interview pour le JDD.