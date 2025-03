Mbappé - PSG : Il annonce une menace !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien attaquant passé notamment par le PSG et le Real Madrid, Nicolas Anelka estime que le club de Kylian Mbappé est actuellement le mieux armé pour la victoire finale dans cette Ligue des Champions. Et le PSG sera donc menacé tant que le Real est dans la course…

Alors que le PSG s’est incliné de justesse mercredi dernier en 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre Liverpool (0-1), faut-il toujours croire à une chance de qualification à Anfield Road mardi soir pour les hommes de Luis Enrique ? C’est en tout cas l’avis de Nicolas Anelka, ancien attaquant de l’équipe de France passé notamment par le PSG et les Reds au cours de sa carrière.

« J’imagine le PSG se qualifier en prolongation »

Interrogé dans les colonnes du Parisien, Anelka livre son pronostic pour ce choc entre ses deux anciennes équipes, et il mise sur une victoire finale du PSG au bout du suspense à Liverpool : « Déjà, cela va être chaud. Mais je vois déjà la rencontre ne pas s’arrêter au temps réglementaire. Ce sera compliqué de marquer deux buts de plus que Liverpool en 90 minutes. Mais après, j’imagine bien le PSG se qualifier en prolongation », indique l’ancien numéro 9 du PSG.

« Tant que le Real Madrid est là… »

Mais Anelka met néanmoins l’accent sur la menace Real Madrid, et estime que tant que l’équipe de Kylian Mbappé sera toujours en course pour la victoire finale dans cette Ligue des Champions, le PSG est menacé et ne sera pas favori : « Il ne faut quand même pas s’enflammer. On pourra dire qu’elle fera partie des grands prétendants. Mais il y a encore Barcelone, le Bayern ou le Real Madrid en course. C’est simple, tant que le Real Madrid est là, c’est lui qui restera le grand favori », précise Anelka. La menace est annoncée…