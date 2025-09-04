Mbappé - PSG : Al-Khelaïfi clashé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au terme d’une divorce houleux, Kylian Mbappé avait fini par quitter le PSG libre à l’été 2024 pour signer au Real Madrid, et son aventure s’est terminée par de grosses tensions avec Nasser Al-Khelaïfi. Mardi soir, en direct sur RMC Sport, Daniel Riolo a d’ailleurs chargé le président du PSG pour son attitude envers Mbappé.

Malgré les nombreuses offres de prolongation formulées par le PSG qui lui proposait une fortune pour rester au club, Kylian Mbappé avait décidé de partir libre au terme de son contrat, en juin 2024, pour prendre la direction du Real Madrid. Le PSG reproche d’ailleurs à l’attaquant français de ne pas avoir respecté sa parole en ne laissant aucune indemnité financière au club comme cela aurait été convenu des mois auparavant avec Nasser Al-Khelaïfi, et ce dossier a été longuement évoqué mardi soir en direct dans l’After Foot, sur RMC Sport.

« Une faute du PSG » Le journaliste Fabrice Hawkins se montre d’abord surpris que le président du PSG n’ait pas fait mettre cet arrangement avec Mbappé par écrit à l’époque : « La question qui me revenait souvent, je me disais comment un club comme ça, avec derrière de tels enjeux économiques, peut accepter quelque chose, un gentlemen agreement, sans jamais que rien ne soit signé. C’est que quelque part il y a une faute de la part du club. Ça, ils le reconnaissent aisément », indique le journaliste de RMC.